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Регион
Опубликовано 9 апреля 2022, 10:39
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Зеленский назвал переговоры с Россией единственным выходом для Украины

Президент Незалежной подчеркнул, что только российский лидер Владимир Путин способен остановить "Операцию Z".

Для Украины единственный выход — это переговоры с Россией. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в беседе с газетой Bild.

"Сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров", — сказал украинский лидер.

По его словам, у России нет никакой иной силы, которая могла бы остановить конфликт на Украине, кроме президента Владимира Путина.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва намерена добиваться всех поставленных задач на переговорах с Киевом. При этом, по словам министра, диалог между российской и украинской делегациями проходит непросто.

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president.gov.ua

Евгения Колесникова
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