Президент Незалежной подчеркнул, что только российский лидер Владимир Путин способен остановить "Операцию Z".

Для Украины единственный выход — это переговоры с Россией. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в беседе с газетой Bild.

"Сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров", — сказал украинский лидер.

По его словам, у России нет никакой иной силы, которая могла бы остановить конфликт на Украине, кроме президента Владимира Путина.