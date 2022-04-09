Зеленский назвал переговоры с Россией единственным выходом для Украины
Президент Незалежной подчеркнул, что только российский лидер Владимир Путин способен остановить "Операцию Z".
Для Украины единственный выход — это переговоры с Россией. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в беседе с газетой Bild.
"Сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров", — сказал украинский лидер.
По его словам, у России нет никакой иной силы, которая могла бы остановить конфликт на Украине, кроме президента Владимира Путина.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва намерена добиваться всех поставленных задач на переговорах с Киевом. При этом, по словам министра, диалог между российской и украинской делегациями проходит непросто.