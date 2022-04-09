СЦКК ДНР: Украинские войска обстреляли из "Града" район Донецка
Отмечается, что вооружённые формирования открыли огонь по направлению населённый пункт Новомихайловка – Донецк.
Украинские войска в 12:20 выпустили десять ракет из "Града" по Петровскому району Донецка. Об этом сообщает пресс-служба Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в ДНР.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:20 — н.п. Новомихайловка – г. Донецк, Петровский район: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СЦКК.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев готовит провокацию в Ирпени, чтобы обвинить Россию в якобы массовых убийствах. Представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что подразделения Российских вооружённых сил покинули этот населённый пункт более недели назад.
ТАСС / Савостьянов Сергей