ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 апреля 2022, 10:31
8235

СЦКК ДНР: Украинские войска обстреляли из "Града" район Донецка

Отмечается, что вооружённые формирования открыли огонь по направлению населённый пункт Новомихайловка – Донецк.

Украинские войска в 12:20 выпустили десять ракет из "Града" по Петровскому району Донецка. Об этом сообщает пресс-служба Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в ДНР.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:20 — н.п. Новомихайловка – г. Донецк, Петровский район: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СЦКК.

СК установил причастных к обстрелу Донецка ракетой "Точка-У"
СК установил причастных к обстрелу Донецка ракетой "Точка-У"

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев готовит провокацию в Ирпени, чтобы обвинить Россию в якобы массовых убийствах. Представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что подразделения Российских вооружённых сил покинули этот населённый пункт более недели назад.

BannerImage

ТАСС / Савостьянов Сергей

Ирина Мусина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Украина
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar