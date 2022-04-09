Эксперт Сивков: Киев занимается провокациями, чтобы настроить украинцев против России

Аналитик отметил, что ВСУ ракетами "Точка-У" не бьют по военным объектам РФ, атаки совершаются лишь по мирным городам.

ВСУ дезорганизованы и не могут оказывать настоящее сопротивление, поэтому им приходится бить по мирным городам и обвинять в этом РФ. А всё ради того, чтобы украинцы были настроены против русских и при возможности смогли их уничтожить. Об этом заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный общественный деятель Константин Сивков в беседе с телеканалом "360".

Он отметил, что в последнее время увеличилось количество провокаций из-за того, что ВСУ практически полностью разгромлены. И хотя сопротивление с их стороны есть, "целостной организационной структуры, которая была бы способна наносить контрудары, активно действовать или даже согласованно вести оборонительные действия, помогая отдельным группировкам", уже нет.

По его словам, военные Украины бросили всех погибающих сослуживцев в Мариуполе, возле Донбасса. Такое же будущее Сивков напророчил и для сидящих в других украинских регионах. Такие условия дают Киеву лишь один способ улучшить свои позиции — сформировать среди украинцев ненависть к России.

"Для этого они занимаются вот этими провокациями", — добавил военный аналитик.

Он указал, что нет данных об ударе ракетой "Точка-У" по какому-либо военному объекту. Украинские силовики бьют именно по мирным городам, подчеркнул Сивков. Дело в том, что у них заканчиваются ракеты: "Часть уничтожены, часть выпущены, часть просто неработоспособны". Также ВСУ не могут выдать целеуказание. И хотя НАТО предоставляет им данные, они малоэффективны и не позволяют применять "Точку-У" так, как хотелось бы.

"Поэтому у них остаётся только одно: вот этим маленьким ресурсом начинать бить по городам, за счёт этого формировать у украинского населения, которое потом окажется под контролем Российской Федерации, ненависть к русским, ненависть к России якобы как к убийцам", — сказал Сивков.

По его словам, то же самое касается городов, которые оставили ВС РФ: там среди украинцев пытаются поселить мысль, что якобы их убивают русские. Это делается для того, продолжает эксперт, чтобы при возможности количество готовых сражаться против российских военных увеличивалось.

"Вот смысл. Посеять ненависть — с одной стороны. С другой — повязать кровью, грубо говоря, личный состав ВСУ, сохранивший боеспособность частей Украины, для того, чтобы они понимали, что в случае сдачи их ждёт возмездие за все преступления, которые они совершали против собственного народа", — подчеркнул Сивков.