ВС России "Калибрами" уничтожили дивизион С-300, полученный ВСУ из ЕС

Во время удара по объекту поражены четыре пусковые установки и до 25 украинских военных.

Поставленная одной из европейских стран Украине техника зенитного ракетного дивизиона С-300 была уничтожена в Днепропетровске высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" в ходе "Операции Z", сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В воскресенье, 10 апреля, высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" на южной окраине города Днепропетровска уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран. Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских ВС", — уточнил генерал-майор.