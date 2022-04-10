Минобороны показало видео пуска "Калибров" с фрегата по объектам ВСУ

На кадрах демонстрируется корабельная ракетная установка, выполняющая четыре пуска ракет с интервалом в несколько секунд.

Фрегат Черноморского флота выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по объектам ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны России показало видео пуска крылатых ракет "Калибр" с фрегата Черноморского флота. Удары ракетами были нанесены по инфраструктурным объектам Вооружённых сил Украины в ходе "Операции Z".

"Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Чёрного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям на территории Украины", — заявили в Минобороны.

На видео объективного контроля уничтожения объектов демонстрируется корабельная ракетная установка, выполняющая четыре пуска ракет с интервалом в несколько секунд.