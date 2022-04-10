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Опубликовано 10 апреля 2022, 09:13

Минобороны показало видео пуска "Калибров" с фрегата по объектам ВСУ

На кадрах демонстрируется корабельная ракетная установка, выполняющая четыре пуска ракет с интервалом в несколько секунд.

Фрегат Черноморского флота выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по объектам ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны России показало видео пуска крылатых ракет "Калибр" с фрегата Черноморского флота. Удары ракетами были нанесены по инфраструктурным объектам Вооружённых сил Украины в ходе "Операции Z".

"Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Чёрного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям на территории Украины", — заявили в Минобороны.

На видео объективного контроля уничтожения объектов демонстрируется корабельная ракетная установка, выполняющая четыре пуска ракет с интервалом в несколько секунд.

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Ударили ракетами "воздух – поверхность": Минобороны показало видео уничтожения истребителями украинского ЗРК "Бук-М1"

Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения бронетехники ВСУ вертолётами Ка-52. На ролике видно, как пусковые устройства заряжают неуправляемыми авиационными ракетами С-8, а затем экипажи вылетают на выполнение боевой задачи.

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Кадр из видео. Минобороны РФ

Оксана Попова
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