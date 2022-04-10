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Регион
Опубликовано 10 апреля 2022, 12:05

Пилот "Феррари" Леклер стал победителем Гран-при Австралии "Формулы-1"

Он сумел показать лучшее время квалификации, а также лидировал от старта гонки и до финиша.

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер стал победителем Гран-при Австралии "Формулы-1", который прошёл в Мельбурне.

Изначально он показал лучшее время в квалификации, а после этого лидировал на протяжении всей гонки — от старта до финиша. Таким образом, он стал первым с 2010 года пилотом "Феррари", который сумел оформить "Большой шлем".

Пилот "Феррари" Леклер выиграл вторую в сезоне квалификацию на этапах Формулы-1"
Пилот "Феррари" Леклер выиграл вторую в сезоне квалификацию на этапах Формулы-1"

Вторым финишировал мексиканский гонщик команды "Ред Булл" Серхио Перес, третьим — британец Джордж Расселл из "Мерседеса".

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Шамиль Гаджиев
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