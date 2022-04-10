Пилот "Феррари" Леклер стал победителем Гран-при Австралии "Формулы-1"

Он сумел показать лучшее время квалификации, а также лидировал от старта гонки и до финиша.

Изначально он показал лучшее время в квалификации, а после этого лидировал на протяжении всей гонки — от старта до финиша. Таким образом, он стал первым с 2010 года пилотом "Феррари", который сумел оформить "Большой шлем".