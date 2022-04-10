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Опубликовано 10 апреля 2022, 17:23
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Минобороны уличило Киев в подготовке чудовищных акций массового уничтожения жителей ЛНР

Согласно плану, после инцидентов Украина будет обвинять в случившемся Вооружённые силы России и формирования ЛНР.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил на брифинге, что власти Киева при поддержке западных стран продолжают подготовку чудовищных акций массового уничтожения мирных жителей в Луганской Народной Республике.

"Официальный Киев при поддержке ряда стран коллективного Запада продолжает подготовку чудовищных и безжалостных акций с массовым уничтожением мирных жителей в Луганской Народной Республике с целью дальнейшего обвинения Вооружённых сил России и формирований ЛНР", — сказал генерал-полковник.

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Также стало известно, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовят съёмку провокации в Северодонецком районе, чтобы обвинить российских военнослужащих в обстреле автомобилей скорой помощи с пациентами. В город Кременная заблаговременно прибыли иностранные журналисты и репортёры, которые уже разместились в здании районной больницы.

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Getty Images / Anastasia Vlasova

Николь Вербер
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