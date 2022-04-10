Минобороны уличило Киев в подготовке чудовищных акций массового уничтожения жителей ЛНР

Согласно плану, после инцидентов Украина будет обвинять в случившемся Вооружённые силы России и формирования ЛНР.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил на брифинге, что власти Киева при поддержке западных стран продолжают подготовку чудовищных акций массового уничтожения мирных жителей в Луганской Народной Республике.

"Официальный Киев при поддержке ряда стран коллективного Запада продолжает подготовку чудовищных и безжалостных акций с массовым уничтожением мирных жителей в Луганской Народной Республике с целью дальнейшего обвинения Вооружённых сил России и формирований ЛНР", — сказал генерал-полковник.