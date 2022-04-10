Житель Первомайска в ЛНР обвинил Украину в двухмесячной водной блокаде
Им приходится набирать воду в скважинах, но и это непросто из-за продолжающихся обстрелов со стороны украинских силовиков.
Киев ввёл водную блокаду города Первомайска в Луганской Народной Республике, которая продолжается почти два месяца, рассказал РИА "Новости" местный житель Николай.
По его словам, подача воды в населённый пункт с Западной фильтровальной станции была прекращена 21 февраля этого года. С тех пор жителям, чтобы набрать воды, приходится бегать к скважинам. Однако это не так просто, как кажется: ситуация усложняется непрерывными обстрелами со стороны украинских силовиков.
"Нет минуты, чтоб не стреляли, ни днём, ни ночью покоя нет. Ситуация с водой очень плохая, скоро уже будет два месяца, как нет и капли воды", — рассказал Николай.
Мэр города Сергей Колягин заявил, что организовал жителям подвоз воды из соседнего Ирмина, однако мероприятие это не из простых. Мешают те же обстрелы со стороны ВСУ.
Украинские силовики не прекращают обстреливать населённые пункты Донбасса. Недавно Лайф писал о продолжении атаки на Горловку и Петровский район Донецка. По этим направлениям из Шумы было выпущено 14 снарядов калибром 122 миллиметра.
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