Житель Первомайска в ЛНР обвинил Украину в двухмесячной водной блокаде

Им приходится набирать воду в скважинах, но и это непросто из-за продолжающихся обстрелов со стороны украинских силовиков.

Киев ввёл водную блокаду города Первомайска в Луганской Народной Республике, которая продолжается почти два месяца, рассказал РИА "Новости" местный житель Николай.

По его словам, подача воды в населённый пункт с Западной фильтровальной станции была прекращена 21 февраля этого года. С тех пор жителям, чтобы набрать воды, приходится бегать к скважинам. Однако это не так просто, как кажется: ситуация усложняется непрерывными обстрелами со стороны украинских силовиков.

"Нет минуты, чтоб не стреляли, ни днём, ни ночью покоя нет. Ситуация с водой очень плохая, скоро уже будет два месяца, как нет и капли воды", — рассказал Николай.

Мэр города Сергей Колягин заявил, что организовал жителям подвоз воды из соседнего Ирмина, однако мероприятие это не из простых. Мешают те же обстрелы со стороны ВСУ.