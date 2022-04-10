МО РФ: Украинские неонацисты заминировали резервуары с хлором на водоканале в Белогоровке

Боевики планируют взорвать их при подходе к городу войск Луганской Народной Республики, выяснили в Минобороны РФ.

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские неонацисты заминировали резервуары с хлором на территории водоканала в Попаснянском районе.

"В населённом пункте Белогоровка Попаснянского района неонацисты заминировали резервуары с хлором на территории водоканала, которые планируют взорвать при подходе к городу формирований Народной милиции ЛНР", — сказал Мизинцев в ходе брифинга.

Генерал-полковник отметил, что данные действия и провокации властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам украинского народа и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права.