МО РФ: Украинские неонацисты заминировали резервуары с хлором на водоканале в Белогоровке
Боевики планируют взорвать их при подходе к городу войск Луганской Народной Республики, выяснили в Минобороны РФ.
Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские неонацисты заминировали резервуары с хлором на территории водоканала в Попаснянском районе.
"В населённом пункте Белогоровка Попаснянского района неонацисты заминировали резервуары с хлором на территории водоканала, которые планируют взорвать при подходе к городу формирований Народной милиции ЛНР", — сказал Мизинцев в ходе брифинга.
Генерал-полковник отметил, что данные действия и провокации властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам украинского народа и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские спецслужбы планируют взорвать хранилище с хлором в Харьковской области и заминировали ёмкости с 120 тоннами вещества. После Киев планирует возложить на Москву вину в якобы создании химической катастрофы, выяснили в ведомстве.
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