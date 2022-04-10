ВМС Украины выставили мину у стоянки иностранных судов в порту Мариуполя

При этом зарубежные корабли не могут выйти в открытое море из-за созданной Киевом угрозы обстрела и высокой минной опасности.

ВМС Украины выставили мину в районе стоянки иностранных судов у причала порта Мариуполь, неподалёку от турецкого корабля "Азов Конкорд". Об этом заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Очередным подтверждением существующей минной опасности служит обнаружение 10 апреля якорной мины ЯМ-1, выставленной украинскими военно-морскими силами в районе стоянки иностранных судов у причала № 17 порта Мариуполь, в 50 метрах от турецкого судна "Азов Конкорд", — отметил Мизинцев.

Он уточнил, что в украинских портах остаются заблокированными 77 иностранных судов из 18 государств. Они не могут выйти в открытое море из-за созданной официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угрозы обстрела и высокой минной опасности.