США отказались передавать Украине истребители МиГ-29 через базу в Германии

Если страна в Восточной Европе захочет поставить вооружение советского производства, то это будет их собственное решение, заявил Джейк Салливан.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил сомнения по поводу передачи Украине истребителей советского производства через территорию Германии.

"Единственное, по поводу чего США выражали сомнение, — это отправка истребителей через американскую базу в Германии", — сказал он в интервью телекомпании NBC.

При этом Салливан отметил, что в случае, если страна в Восточной Европе захочет поставить Украине МиГ-29 или другие самолёты советского производства, это будет их собственное решение.

"Мы [США] говорили, что не будем отправлять их из Германии", — заявил Салливан.