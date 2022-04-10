Военный эксперт Евсеев объяснил, кто угрожает жизни Зеленского

Он считает, что лидеру Незалежной лучше думать не о поставках оружия, а заботиться о спасении.

Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев считает, что киевский режим полностью обречён. По его оценке, зуб на президента Украины Владимира Зеленского точат многие, причём в самой Незалежной.

"На Украине есть много собственных участников, желающих свергнуть Зеленского. Например, за то, что националистов полка "Азов" практически полностью уничтожили в городе Мариуполе. Я думаю, что националисты с удовольствием Зеленского лишат жизни, если смогут", — заявил эксперт в беседе с "Украиной.ру".

Евсеев посоветовал лидеру Незалежной думать не о поставках оружия, а лучше позаботиться о спасении собственной жизни. При этом он отметил, что у президента в охране состоят иностранные военнослужащие, а не украинские, что вызвано страхом за свою жизнь. Теми же соображениями объясняется то, что Зеленский находится в Польше, заключил эксперт.