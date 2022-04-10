Военный эксперт Евсеев объяснил, кто угрожает жизни Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © president.gov.ua
Он считает, что лидеру Незалежной лучше думать не о поставках оружия, а заботиться о спасении.
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев считает, что киевский режим полностью обречён. По его оценке, зуб на президента Украины Владимира Зеленского точат многие, причём в самой Незалежной.
"На Украине есть много собственных участников, желающих свергнуть Зеленского. Например, за то, что националистов полка "Азов" практически полностью уничтожили в городе Мариуполе. Я думаю, что националисты с удовольствием Зеленского лишат жизни, если смогут", — заявил эксперт в беседе с "Украиной.ру".
Евсеев посоветовал лидеру Незалежной думать не о поставках оружия, а лучше позаботиться о спасении собственной жизни. При этом он отметил, что у президента в охране состоят иностранные военнослужащие, а не украинские, что вызвано страхом за свою жизнь. Теми же соображениями объясняется то, что Зеленский находится в Польше, заключил эксперт.
Ранее политтехнолог Маркелов высмеял речь Зеленского с бойцами "Азова" перед Парламентом Греции. Собеседник Лайфа отметил, что власти любой страны понимают "хотя бы базовую рамку того, что происходит сейчас на Украине", поэтому данный перформанс не произвёл на зрителей нужного Киеву впечатления.