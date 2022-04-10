Песков подтвердил планы Путина и канцлера Австрии провести встречу в Москве
По данным СМИ, Нехаммер принял решение отправиться на переговоры с российским лидером после встречи с Зеленским.
Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер планируют провести встречу в Москве 11 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя появившуюся в СМИ информацию.
"Да, мы подтверждаем", — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос ТАСС, действительно ли планируются переговоры глав государств.
Информацию подтвердили и в ведомстве федерального канцлера. По данным СМИ, Нехаммер принял решение отправиться на переговоры с Путиным после встречи с главой Незалежной Владимиром Зеленским. Отмечается, что поездка в Москву была согласована с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.
ТАСС / AP / Lisa Leutner / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ