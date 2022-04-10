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Регион
Опубликовано 10 апреля 2022, 16:34
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Песков подтвердил планы Путина и канцлера Австрии провести встречу в Москве

По данным СМИ, Нехаммер принял решение отправиться на переговоры с российским лидером после встречи с Зеленским.

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер планируют провести встречу в Москве 11 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя появившуюся в СМИ информацию.

"Да, мы подтверждаем", — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос ТАСС, действительно ли планируются переговоры глав государств.

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Информацию подтвердили и в ведомстве федерального канцлера. По данным СМИ, Нехаммер принял решение отправиться на переговоры с Путиным после встречи с главой Незалежной Владимиром Зеленским. Отмечается, что поездка в Москву была согласована с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

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ТАСС / AP / Lisa Leutner / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Андрей Бражников
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