Песков подтвердил планы Путина и канцлера Австрии провести встречу в Москве

По данным СМИ, Нехаммер принял решение отправиться на переговоры с российским лидером после встречи с Зеленским.

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер планируют провести встречу в Москве 11 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя появившуюся в СМИ информацию.

"Да, мы подтверждаем", — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос ТАСС, действительно ли планируются переговоры глав государств.