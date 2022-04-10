В ДНР возбудили дело против командира ВСУ Ярошевича из-за ракетного удара по Краматорску

По версии следователей республики, именно он отдал приказ произвести обстрел города из "Точки-У".

В отношении командира 19-й ракетной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Ярошевича возбудили уголовное дело после удара "Точкой-У" по вокзалу в Краматорске, в результате которого погибли десятки человек. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры ДНР.