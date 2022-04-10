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Регион
Опубликовано 10 апреля 2022, 16:21
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В ДНР возбудили дело против командира ВСУ Ярошевича из-за ракетного удара по Краматорску

По версии следователей республики, именно он отдал приказ произвести обстрел города из "Точки-У".

В отношении командира 19-й ракетной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Ярошевича возбудили уголовное дело после удара "Точкой-У" по вокзалу в Краматорске, в результате которого погибли десятки человек. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры ДНР.

"Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР расследуется уголовное дело, возбуждённое в отношении командира 19-й ракетной бригады ВСУ Ярошевича Ф.С., который, находясь на территории ДНР, временно подконтрольной Украине, отдал своим подчинённым приказ произвести обстрел из ракетного комплекса "Точка-У" города Краматорска", — говорится в сообщении ведомства.

Номер упавшей в Краматорске "Точки-У" указал на её украинское происхождение
Номер упавшей в Краматорске "Точки-У" указал на её украинское происхождение

Лайф напоминает, что Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар "Точкой-У" по городу Краматорску. Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, обломки упали в районе железнодорожного вокзала, где проходила эвакуация местного населения. В Сети после этого появились страшные кадры с места трагедии, где видно, что погибли и пострадали десятки человек. Как позже сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в результате атаки погибло около 30 человек, ранения получили около ста. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело.

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Николь Вербер
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