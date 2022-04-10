Номер упавшей в Краматорске "Точки-У" указал на её украинское происхождение
Telegram / Телеканал Z Юнион ДНР
Как отмечается, ранее украинские силовики использовали ракеты из той же серии при обстреле территории Донбасса: Алчевска, Логвинова, Бердянска и Мелитополя.
Атаковавшая Краматорск ракета "Точка-У" была украинской, это доказывают фотографии, сделанные западными журналистами: на них виден серийный номер ракеты — Ш91579. На это обратил внимание донецкий телеканал "Юнион".
По его данным, ранее украинские силовики использовали ракеты из той же серии. Две из них упали в 2015 году в Алчевске и Логвинове, другие — в Бердянске и Мелитополе в 2022 году.
"Номер ракеты "Точка-У", убившей десятки мирных граждан в Краматорске, совпадает с серией ракет, находящихся на вооружении ВСУ", — также обратил внимание экс-депутат Рады Илья Кива в телеграм-канале.
О попытках выставить обстрел Краматорска за действия России говорит и тот факт, что ранее в Сети были исключительно фотографии обломков, на которых серийный номер был размыт. Однако он засветился в ряде зарубежных СМИ, например в эфире TG La7.
Лайф напоминает, что Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар "Точкой-У" по городу Краматорску. Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, обломки упали в районе железнодорожного вокзала, где проходила эвакуация местного населения. В Сети после этого появились страшные кадры с места трагедии, где видно, что погибли и пострадали десятки человек. Как позже сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в результате атаки погибло около 30 человек, ранения получили около 100. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело.