Как отмечается, ранее украинские силовики использовали ракеты из той же серии при обстреле территории Донбасса: Алчевска, Логвинова, Бердянска и Мелитополя.

Атаковавшая Краматорск ракета "Точка-У" была украинской, это доказывают фотографии, сделанные западными журналистами: на них виден серийный номер ракеты — Ш91579. На это обратил внимание донецкий телеканал "Юнион".

По его данным, ранее украинские силовики использовали ракеты из той же серии. Две из них упали в 2015 году в Алчевске и Логвинове, другие — в Бердянске и Мелитополе в 2022 году.

"Номер ракеты "Точка-У", убившей десятки мирных граждан в Краматорске, совпадает с серией ракет, находящихся на вооружении ВСУ", — также обратил внимание экс-депутат Рады Илья Кива в телеграм-канале.