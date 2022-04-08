Сенатор Долгов: ВСУ ударили "Точкой-У" по Краматорску, чтобы сорвать эвакуацию жителей

Парламентарий отметил, что в последние дни в городе вёлся активный отток населения. В этой связи перед военными Украины и нацбатами стоит единственная цель — воспрепятствовать этому любой ценой.

Удар украинской ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске является "гнусной провокацией" со стороны Киева. Такое мнение выразил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. Он подчеркнул, что таким способом киевский режим пытался сорвать эвакуацию мирных жителей.

"Нацистам плевать на своих граждан, они готовы жертвовать любыми человеческими ресурсами, своими гражданами, чтобы создать очередной повод для провокации. А сценарий таких провокаций продолжают писать мастера инсинуаций в западной "империи лжи", — написал Долгов в своём телеграм-канале.