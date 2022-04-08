Судмедэксперт Макаров указал на несостыковки украинской версии событий в Буче

Специалист отметил, что видимым участкам кожи трупов не присущи характерные признаки, которые должны были проявиться, если бы они лежали несколько дней.

Судя по подсыханию кожи на видимых участках тел на улицах Бучи, они никак не могли лежать там с середины марта до момента вывода российских войск из города. Об этом в беседе с телеграм-каналом "Война с фейками" рассказал директор Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России профессор Игорь Макаров.

"По открытым частям тела, например по кистям рук, видно, что люди погибли максимум двое суток назад. На них видны участки так называемого подсыхания кожи", — сказал он.

Макаров отметил, что на две-третьи сутки на трупах появляется так называемая трупная зелень. К концу первой – началу второй недели такой признак покрывает, по сути, все кожные покровы тела. На третьи-четвёртые сутки появляется "гнилостная венозная сеть". Такие проявления не наблюдаются у погибших в Буче мирных жителей. Таким образом, они не могли лежать на улицах более чем несколько дней, когда информация о выводе российских войск впервые появилась 30 марта, а первые снимки тел опубликованы вечером 2 апреля и утром 3 апреля.

Также отмечается, что одежда на местных жителях, лежащих на улицах в предполагаемый период, выглядит чистой, когда в Буче 30 и 31 марта шли проливные дожди.