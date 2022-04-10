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Опубликовано 10 апреля 2022, 16:02

Салливан объяснил, почему Байден не собирается лететь в Киев

Президент США Джо Байден. Фото © Shutterstock

Президент США Джо Байден. Фото © Shutterstock

Тем не менее поставки вооружения на Украину Белым домом прекращаться не будут.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в планах американского лидера Джо Байдена на данный момент не значится посещение Киева. По его словам, глава государства занимается "координацией мира".

"Президент Байден сейчас не имеет каких-либо планов посещать Киев. Но он ежедневно организует и координирует мир касательно доставки вооружений на Украину. Президент Байден сосредоточится на этом", — объяснил Салливан в интервью телекомпании NBC.

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Напомним, что недавно пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала планы Джо Байдена о проведении онлайн-встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди завтра, 11 апреля. На повестке дня — прекращение пандемии CoViD-19, борьба с климатическим кризисом, укрепление мировой экономики, а также ситуация на рынке продовольствия, пострадавшего в результате событий на Украине.

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Анатолий Симоненко
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