Салливан объяснил, почему Байден не собирается лететь в Киев

Тем не менее поставки вооружения на Украину Белым домом прекращаться не будут.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в планах американского лидера Джо Байдена на данный момент не значится посещение Киева. По его словам, глава государства занимается "координацией мира".

"Президент Байден сейчас не имеет каких-либо планов посещать Киев. Но он ежедневно организует и координирует мир касательно доставки вооружений на Украину. Президент Байден сосредоточится на этом", — объяснил Салливан в интервью телекомпании NBC.