Салливан объяснил, почему Байден не собирается лететь в Киев
Президент США Джо Байден. Фото © Shutterstock
Тем не менее поставки вооружения на Украину Белым домом прекращаться не будут.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в планах американского лидера Джо Байдена на данный момент не значится посещение Киева. По его словам, глава государства занимается "координацией мира".
"Президент Байден сейчас не имеет каких-либо планов посещать Киев. Но он ежедневно организует и координирует мир касательно доставки вооружений на Украину. Президент Байден сосредоточится на этом", — объяснил Салливан в интервью телекомпании NBC.
Напомним, что недавно пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала планы Джо Байдена о проведении онлайн-встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди завтра, 11 апреля. На повестке дня — прекращение пандемии CoViD-19, борьба с климатическим кризисом, укрепление мировой экономики, а также ситуация на рынке продовольствия, пострадавшего в результате событий на Украине.