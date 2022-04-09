Телеведущий Fox News одёрнул Байдена за неуместные слова в речи об Украине
Журналист также напомнил, что некоторые политики могут видеть для себя выгоду в раскачивании ситуации. Но на практике такое бахвальство может обернуться катастрофой.
Телеведущий Fox News Такер Карлсон назвал крайне неуместными слова американского президента Джо Байдена о готовности участвовать в боевых действиях на Украине. На днях глава США во время рассказа о военной поддержке Киева неожиданно заявил, что, если Вашингтон станет стороной украинского конфликта, Байден лично "пойдёт воевать".
"Нет, господин президент, не пойдёте, потому что осенью вам будет восемьдесят", — возмутился журналист в эфире телеканала Fox News.
Карлсон также напомнил, что некоторые политики могут видеть для себя выгоду в раскачивании ситуации. А вот на практике это может обернуться катастрофой как для самой администрации Белого дома, так и для простых граждан, чьими руками потенциально будут совершаться опасные действия.
Ранее ведущий высмеял едва не провалившегося Байдена, пытавшегося охарактеризовать США. Журналист Fox News также указал на неспособность американского президента управлять страной. Он выразил надежду, что руководитель Белого дома будет находиться в этой должности недолго.
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