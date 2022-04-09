Телеведущий Fox News одёрнул Байдена за неуместные слова в речи об Украине

Журналист также напомнил, что некоторые политики могут видеть для себя выгоду в раскачивании ситуации. Но на практике такое бахвальство может обернуться катастрофой.

Телеведущий Fox News Такер Карлсон назвал крайне неуместными слова американского президента Джо Байдена о готовности участвовать в боевых действиях на Украине. На днях глава США во время рассказа о военной поддержке Киева неожиданно заявил, что, если Вашингтон станет стороной украинского конфликта, Байден лично "пойдёт воевать".

"Нет, господин президент, не пойдёте, потому что осенью вам будет восемьдесят", — возмутился журналист в эфире телеканала Fox News.

Карлсон также напомнил, что некоторые политики могут видеть для себя выгоду в раскачивании ситуации. А вот на практике это может обернуться катастрофой как для самой администрации Белого дома, так и для простых граждан, чьими руками потенциально будут совершаться опасные действия.