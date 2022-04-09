Пользователи Reddit обеспокоились после пленения генерала США в Мариуполе

Комментаторы уточнили, что с нетерпением ждут ответа американского президента Джо Байдена, и выразили опасения, что в этом случае Россия может заявить о вмешательстве армии Штатов в конфликт.

Пользователи Reddit выразили беспокойство после появившейся информации о том, что в Мариуполе был взят в плен генерал-лейтенант Армии США Роджер Клотье – младший, руководивший националистами из батальона "Азов". Многие полагают, что в случае подтверждения информации Вашингтон ждут серьёзные последствия.

"Если это окажется правдой, Россия может заявить о прямом вмешательстве американских военных в конфликт на Украине", — написал justConnive.

"Подождите, Байден сказал, что Америки нет и не будет на Украине. Захват генерала — это чертовски большая новость", — подчеркнул Stevemagegod2.

А пользователь boortpooch добавил, что с нетерпением ждёт ответа Байдена.