Пользователи Reddit обеспокоились после пленения генерала США в Мариуполе
Комментаторы уточнили, что с нетерпением ждут ответа американского президента Джо Байдена, и выразили опасения, что в этом случае Россия может заявить о вмешательстве армии Штатов в конфликт.
Пользователи Reddit выразили беспокойство после появившейся информации о том, что в Мариуполе был взят в плен генерал-лейтенант Армии США Роджер Клотье – младший, руководивший националистами из батальона "Азов". Многие полагают, что в случае подтверждения информации Вашингтон ждут серьёзные последствия.
"Если это окажется правдой, Россия может заявить о прямом вмешательстве американских военных в конфликт на Украине", — написал justConnive.
"Подождите, Байден сказал, что Америки нет и не будет на Украине. Захват генерала — это чертовски большая новость", — подчеркнул Stevemagegod2.
А пользователь boortpooch добавил, что с нетерпением ждёт ответа Байдена.
А ранее датский наёмник рассказал об убийствах российских военнопленных солдатами ВСУ. Он отметил, что бойцы пытаются сделать всё, чтобы принести жертвам как можно больше боли и мучений. При этом сам датчанин уверяет, что лично не участвовал в подобных военных преступлениях.
Flickr / The U.S. Army