"Оседает в тылу": Украинский министр Немчинов заявил, что лучшее западное оружие не доходит до бойцов ВСУ

Политик отметил, что легенды про "космодесантников" в тылу, которые экипированы лучше, чем кадровые части на фронте, являются чистой правдой.

Министр кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что поставляемое Киеву западное вооружение и экипировка зачастую не доходят до украинских военных, которые участвуют в боевых действиях. По его словам, поставки оседают в тылу, а основные силы ВСУ вынуждены использовать устаревшую экипировку и вооружение.

"Легенды про "космодесантников" в тылу, которые экипированы лучше, чем наши кадровые части на фронте, это не легенды, это правда", — сказал Немчинов в эфире телеканала "Украина 24".