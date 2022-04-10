"Оседает в тылу": Украинский министр Немчинов заявил, что лучшее западное оружие не доходит до бойцов ВСУ
Политик отметил, что легенды про "космодесантников" в тылу, которые экипированы лучше, чем кадровые части на фронте, являются чистой правдой.
Министр кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что поставляемое Киеву западное вооружение и экипировка зачастую не доходят до украинских военных, которые участвуют в боевых действиях. По его словам, поставки оседают в тылу, а основные силы ВСУ вынуждены использовать устаревшую экипировку и вооружение.
"Легенды про "космодесантников" в тылу, которые экипированы лучше, чем наши кадровые части на фронте, это не легенды, это правда", — сказал Немчинов в эфире телеканала "Украина 24".
Ранее посол Антонов призвал Запад прекратить накачивать Украину вооружением. Диппредставитель подчеркнул, что с украинской территории не должно исходить никаких угроз в адрес РФ и нужно любыми средствами предотвратить подрыв Договора о нераспространении ядерного оружия.
Getty Images / Hennadii Minchenko / Ukrinform / Future Publishing