В город Кременная заблаговременно прибыли иностранные журналисты и репортёры, которые уже разместились в здании районной больницы.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовят съёмку провокации в Северодонецком районе, чтобы обвинить российских военнослужащих в обстреле автомобилей скорой помощи с пациентами.

"В город Кременная Северодонецкого района заблаговременно прибыли и разместились в здании районной больницы репортёры зарубежных СМИ для видеофиксации подготовленной ВСУ провокации с обстрелом якобы российскими военнослужащими автомобилей скорой помощи, перевозящих пациентов", — сказал Мизинцев в ходе брифинга.