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Опубликовано 10 апреля 2022, 17:04

ВСУ готовят новую провокацию с якобы обстрелами ВС России машин скорой помощи

В город Кременная заблаговременно прибыли иностранные журналисты и репортёры, которые уже разместились в здании районной больницы.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовят съёмку провокации в Северодонецком районе, чтобы обвинить российских военнослужащих в обстреле автомобилей скорой помощи с пациентами.

"В город Кременная Северодонецкого района заблаговременно прибыли и разместились в здании районной больницы репортёры зарубежных СМИ для видеофиксации подготовленной ВСУ провокации с обстрелом якобы российскими военнослужащими автомобилей скорой помощи, перевозящих пациентов", — сказал Мизинцев в ходе брифинга.

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Минобороны РФ: Боевики подготовили провокацию в Авдеевке

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев готовит провокацию в Ирпене, чтобы обвинить Россию в якобы массовых убийствах. Представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков уточнил, что подразделения Российских вооружённых сил покинули этот населённый пункт более недели назад по итогам переговоров Москвы и Киева в Стамбуле.


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Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Николь Вербер
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