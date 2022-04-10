ВСУ готовят новую провокацию с якобы обстрелами ВС России машин скорой помощи
В город Кременная заблаговременно прибыли иностранные журналисты и репортёры, которые уже разместились в здании районной больницы.
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовят съёмку провокации в Северодонецком районе, чтобы обвинить российских военнослужащих в обстреле автомобилей скорой помощи с пациентами.
"В город Кременная Северодонецкого района заблаговременно прибыли и разместились в здании районной больницы репортёры зарубежных СМИ для видеофиксации подготовленной ВСУ провокации с обстрелом якобы российскими военнослужащими автомобилей скорой помощи, перевозящих пациентов", — сказал Мизинцев в ходе брифинга.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев готовит провокацию в Ирпене, чтобы обвинить Россию в якобы массовых убийствах. Представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков уточнил, что подразделения Российских вооружённых сил покинули этот населённый пункт более недели назад по итогам переговоров Москвы и Киева в Стамбуле.
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