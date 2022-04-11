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Регион
Опубликовано 11 апреля 2022, 06:37
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Минобороны показало пуск ракеты комплекса "Искандер" в ходе "Операции Z"

Вооружённые силы России используют ОТРК для уничтожения командных пунктов ВСУ, складов с вооружением и боеприпасами, а также для ликвидации украинских средств ПВО.

Пуск ракеты комплекса "Искандер". Видео © Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры работы расчётов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер", которые используются в ходе "Операции Z" для уничтожения военной инфраструктуры и боевой техники Вооружённых сил Украины.

"На ракетчиков возложены задачи по уничтожению точечными ударами особо важных объектов военной инфраструктуры противника. Высокоточными ударами расчёты ОТРК "Искандер" выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), узлы связи, средства противовоздушной обороны (ПВО) и другие важные цели", — сообщили в военном ведомстве.

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Ранее Минобороны показало видео пуска "Калибров" с фрегата по объектам ВСУ. На кадрах демонстрируется корабельная ракетная установка, выполняющая четыре пуска ракет с интервалом в несколько секунд.

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Минобороны РФ

Александра Васильева
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