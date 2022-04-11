Нашли диверсантов и обезвредили мины: Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в ходе "Операции Z"

Ведомство отметило сержанта Василия Верхушкина, старшего лейтенанта Сайрана Жусупова и военнослужащих его роты — сержанта Анатолия Кишканова и рядового Алексея Непомнящего.

Российские военные проявляют особое мужество и героизм в ходе специальной военной "Операции Z" на Украине. Сегодня в Министерстве обороны рассказали о новых примерах отваги военнослужащих ВС РФ.

Командир отделения сержант Василий Верхушкин принимает участие в спецоперации на Украине с самых первых дней. Верхушкин и его группа охраняли места хранения имущества и боеприпасов батальонной тактической группы десантно-штурмовой дивизии. Ночью сержант обнаружил приближающихся националистов, и, несмотря на превосходящее число противников, группа дала решительный отпор диверсантам. Будучи раненым, командир продолжил бой, в результате которого противники были уничтожены и захвата боеприпасов удалось избежать.







Группа старшего лейтенанта Сайрана Жусупова также отличилась во время спецоперации. Во время ожесточённых боёв отступающие националисты, терпя поражение, минировали ведущие к ним пути, а также социально значимые объекты. Рота Жусупова, в которую входят сержант Анатолий Кишканов и рядовой Алексей Непомнящий, обнаружила и обезвредила более 15 таких самодельных взрывных устройств и более семи противотанковых мин. Благодаря действиям военнослужащих удалось обеспечить оперативное продвижение войск по маршруту следования и успешное выполнение боевых задач. А всего в ходе спецоперации команда Жусупова обнаружила и разминировала около 600 километров путей.