Германия собирается передать Киеву устаревшие танки Leopard 1 и списанные БМП Мarder
Ранее машины использовались в армии, а потом их вернули назад производителю. Сейчас проверяется их техническое состояние.
Оборонный концерн ФРГ Rheinmetall собирается передать Украине до 50 танков Leopard 1, а также до 60 БМП типа Marder. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на главу предприятия Армина Паппергера.
"Первый Leopard 1 мог бы быть поставлен через шесть недель", — заявил Паппергер и отметил, что для поставок потребуется разрешение от правительства Германии.
Паппергер сообщил, что Киев может получить около 50 единиц Leopard 1. Глава компании отметил, что речь идёт об устаревших танках: ранее они использовались в армии, а потом их вернули назад производителю. Сейчас проверяется их техническое состояние. Также концерн может передать около 50–60 боевых машин пехоты Marder, которым требуется ремонт.
А США отказались передавать Украине истребители МиГ-29 через базу в Германии. Если страна в Восточной Европе захочет поставить вооружение советского производства, то это будет их собственное решение, заявил Джейк Салливан.