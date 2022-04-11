Германия собирается передать Киеву устаревшие танки Leopard 1 и списанные БМП Мarder

Ранее машины использовались в армии, а потом их вернули назад производителю. Сейчас проверяется их техническое состояние.

Оборонный концерн ФРГ Rheinmetall собирается передать Украине до 50 танков Leopard 1, а также до 60 БМП типа Marder. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на главу предприятия Армина Паппергера.

"Первый Leopard 1 мог бы быть поставлен через шесть недель", — заявил Паппергер и отметил, что для поставок потребуется разрешение от правительства Германии.

Паппергер сообщил, что Киев может получить около 50 единиц Leopard 1. Глава компании отметил, что речь идёт об устаревших танках: ранее они использовались в армии, а потом их вернули назад производителю. Сейчас проверяется их техническое состояние. Также концерн может передать около 50–60 боевых машин пехоты Marder, которым требуется ремонт.