ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 апреля 2022, 14:14

Германия собирается передать Киеву устаревшие танки Leopard 1 и списанные БМП Мarder

Ранее машины использовались в армии, а потом их вернули назад производителю. Сейчас проверяется их техническое состояние.

Оборонный концерн ФРГ Rheinmetall собирается передать Украине до 50 танков Leopard 1, а также до 60 БМП типа Marder. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на главу предприятия Армина Паппергера.

"Первый Leopard 1 мог бы быть поставлен через шесть недель", — заявил Паппергер и отметил, что для поставок потребуется разрешение от правительства Германии.

Паппергер сообщил, что Киев может получить около 50 единиц Leopard 1. Глава компании отметил, что речь идёт об устаревших танках: ранее они использовались в армии, а потом их вернули назад производителю. Сейчас проверяется их техническое состояние. Также концерн может передать около 50–60 боевых машин пехоты Marder, которым требуется ремонт.

Посол Антонов призвал Запад прекратить накачивать Украину вооружением
Посол Антонов призвал Запад прекратить накачивать Украину вооружением

А США отказались передавать Украине истребители МиГ-29 через базу в Германии. Если страна в Восточной Европе захочет поставить вооружение советского производства, то это будет их собственное решение, заявил Джейк Салливан.

BannerImage

Wikipedia

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar