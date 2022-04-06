Европейские власти можно считать пособниками в преступлениях против российских военных в Незалежной, так как они предпочитают отмалчиваться на этот счёт.

Украина не собирается соблюдать Женевскую конвенцию в отношении российских военнопленных, о чём ещё 1 апреля сообщила партнёрам из-за рубежа. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Об этом свидетельствует то, что киевский режим ещё 1 апреля текущего года уведомил внешнеполитическое ведомство Великобритании о том, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными", — отметил он.

Генерал-полковник подчеркнул осведомлённость стран Запада о бесчинствах киевского режима в отношении российских военнопленных. Однако реакция с их стороны отсутствует. Более того, Украина требует от европейских правителей побудить Международный комитет Красного Креста отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным. "Власти многих западных государств становятся соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов", — резюмировал Мизинцев.