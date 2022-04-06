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Регион
Опубликовано 6 апреля 2022, 15:23
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Минобороны РФ напомнило об отказе Украины соблюдать Женевскую конвенцию

Европейские власти можно считать пособниками в преступлениях против российских военных в Незалежной, так как они предпочитают отмалчиваться на этот счёт.

Украина не собирается соблюдать Женевскую конвенцию в отношении российских военнопленных, о чём ещё 1 апреля сообщила партнёрам из-за рубежа. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Об этом свидетельствует то, что киевский режим ещё 1 апреля текущего года уведомил внешнеполитическое ведомство Великобритании о том, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными", — отметил он.

Генерал-полковник подчеркнул осведомлённость стран Запада о бесчинствах киевского режима в отношении российских военнопленных. Однако реакция с их стороны отсутствует. Более того, Украина требует от европейских правителей побудить Международный комитет Красного Креста отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным. "Власти многих западных государств становятся соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов", — резюмировал Мизинцев.

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Ранее Лайф писал, что Украина сообщила Великобритании о том, что не намерена соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными. После публикаций видео с пытками российских военнослужащих Киев пытается лишь не придавать огласке новые подобные факты.

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ТАСС / AP Photo / Rodrigo Abd

Татьяна Миссуми
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