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Регион
Опубликовано 6 апреля 2022, 15:19
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Минобороны РФ узнало о раздаче заражённых туберкулёзом денег детям из ЛНР в 2020 году

Организаторы этого преступления учли особенности поведения несовершеннолетних, которые имеют привычку всё тянуть в рот и брать продукты питания немытыми руками, отметили в военном ведомстве.

Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов сообщил о доказательствах раздачи детям в Луганской Народной Республике (ЛНР) в 2020 году денежных купюр, которые были инфицированы туберкулёзом.

"В рамках парламентского расследования, проводимого РФ, установлены факты преднамеренного распространения в 2020 году денежных купюр, инфицированных азиатским штаммом туберкулёза, среди несовершеннолетних на территории ЛНР", — сказал он на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по "формуле Аррии".

Кириллов также отметил, что организаторы этого преступления учли особенности поведения детей, которые имеют привычку всё тянуть в рот и брать продукты питания немытыми руками. По его словам, в настоящее время расследование продолжается.

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А ранее Минобороны РФ сообщало, что в результате "Операции Z" прекращена деятельность пяти киевских биолабораторий. В них проводились работы с возбудителями сибирской язвы, туляремии, бруцеллёза, холеры, лептоспироза, африканской чумы свиней.

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Pixabay

Николь Вербер
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