Организаторы этого преступления учли особенности поведения несовершеннолетних, которые имеют привычку всё тянуть в рот и брать продукты питания немытыми руками, отметили в военном ведомстве.

Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов сообщил о доказательствах раздачи детям в Луганской Народной Республике (ЛНР) в 2020 году денежных купюр, которые были инфицированы туберкулёзом.

"В рамках парламентского расследования, проводимого РФ, установлены факты преднамеренного распространения в 2020 году денежных купюр, инфицированных азиатским штаммом туберкулёза, среди несовершеннолетних на территории ЛНР", — сказал он на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по "формуле Аррии".

Кириллов также отметил, что организаторы этого преступления учли особенности поведения детей, которые имеют привычку всё тянуть в рот и брать продукты питания немытыми руками. По его словам, в настоящее время расследование продолжается.