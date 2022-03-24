МО РФ заявило об угрозах для Европы из-за рассылки патогенов из биолабораторий на Украине

По прогнозам российского военного ведомства, это может привести к гибели множества людей и созданию очага эпидемиологической нестабильной обстановки.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов заявил, что рассылка патогенных биоматериалов с Украины в Европу может привести к обстановке, масштабы которой сравнимы с пандемией коронавируса.