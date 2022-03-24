МО РФ заявило об угрозах для Европы из-за рассылки патогенов из биолабораторий на Украине
По прогнозам российского военного ведомства, это может привести к гибели множества людей и созданию очага эпидемиологической нестабильной обстановки.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов заявил, что рассылка патогенных биоматериалов с Украины в Европу может привести к обстановке, масштабы которой сравнимы с пандемией коронавируса.
"Сложившаяся ситуация с рассылкой патогенных биоматериалов с Украины в страны Европы может привести к гибели людей и созданию очага эпидемиологической нестабильной обстановки, масштабы которого будут сопоставимы с пандемией CoViD-19", — заявил Кириллов.
Как уже писал Лайф, Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты проводились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. По данным Минобороны России, США профинансировали украинские биолаборатории на 32 миллиона долларов. В них изучались возбудители конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов.
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