Опубликована запись разговора экс-депутата Рады Ржавского с российскими военными
Наши солдаты предлагали ему эвакуироваться, чтобы избежать опасности, однако тот отказался. Позже его нашли убитым.
Опубликована запись разговора бывшего депутата Рады Ржавского с российскими военными. Видео © Telegram / RT на русском
Российские военные 30 марта, перед уходом из Бучи, разговаривали с бывшим депутатом Верховной рады и кандидатом на пост президента Украины, известным предпринимателем Александром Ржавским. Аудиозапись беседы опубликовал телеграм-канал RT.
На ней военнослужащие РФ предлагают экс-нардепу эвакуироваться, чтобы избежать расправы со стороны ВСУ, так как Киев его считает предателем, однако тот отказывается. Он говорит, что останется с семьёй и сам сможет справиться с националистами в случае необходимости.
"Если судьба, то судьба. К этому надо относиться философски. И смотрите: Буча в захвате. Кто будет ехать [ко мне]? Вы думаете, там какой-то тихушник-диверсант засел и точит нож? Я не приемлю всех тех фокусов с насилием над людьми, которые вытворяют", — отвечает Ржавский.
Позже бывшего депутата нашли мёртвым, а в его убийстве обвинили войска России.
Напомним, в Министерстве обороны РФ опровергли заявления Киева о массовых убийствах мирных жителей в Буче. Кадры, на которых видны многочисленные тела "погибших" в гражданской одежде, распространились ранее в Сети. Советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр города. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах.
ТАСС / Андрей Ратмиров