Опубликована запись разговора экс-депутата Рады Ржавского с российскими военными

Наши солдаты предлагали ему эвакуироваться, чтобы избежать опасности, однако тот отказался. Позже его нашли убитым.

Опубликована запись разговора бывшего депутата Рады Ржавского с российскими военными. Видео © Telegram / RT на русском

Российские военные 30 марта, перед уходом из Бучи, разговаривали с бывшим депутатом Верховной рады и кандидатом на пост президента Украины, известным предпринимателем Александром Ржавским. Аудиозапись беседы опубликовал телеграм-канал RT.

На ней военнослужащие РФ предлагают экс-нардепу эвакуироваться, чтобы избежать расправы со стороны ВСУ, так как Киев его считает предателем, однако тот отказывается. Он говорит, что останется с семьёй и сам сможет справиться с националистами в случае необходимости.

"Если судьба, то судьба. К этому надо относиться философски. И смотрите: Буча в захвате. Кто будет ехать [ко мне]? Вы думаете, там какой-то тихушник-диверсант засел и точит нож? Я не приемлю всех тех фокусов с насилием над людьми, которые вытворяют", — отвечает Ржавский.

Позже бывшего депутата нашли мёртвым, а в его убийстве обвинили войска России.