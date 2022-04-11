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Опубликовано 11 апреля 2022, 16:41
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Опубликована запись разговора экс-депутата Рады Ржавского с российскими военными

Наши солдаты предлагали ему эвакуироваться, чтобы избежать опасности, однако тот отказался. Позже его нашли убитым.

Опубликована запись разговора бывшего депутата Рады Ржавского с российскими военными. Видео © Telegram / RT на русском

Российские военные 30 марта, перед уходом из Бучи, разговаривали с бывшим депутатом Верховной рады и кандидатом на пост президента Украины, известным предпринимателем Александром Ржавским. Аудиозапись беседы опубликовал телеграм-канал RT.

На ней военнослужащие РФ предлагают экс-нардепу эвакуироваться, чтобы избежать расправы со стороны ВСУ, так как Киев его считает предателем, однако тот отказывается. Он говорит, что останется с семьёй и сам сможет справиться с националистами в случае необходимости.

"Если судьба, то судьба. К этому надо относиться философски. И смотрите: Буча в захвате. Кто будет ехать [ко мне]? Вы думаете, там какой-то тихушник-диверсант засел и точит нож? Я не приемлю всех тех фокусов с насилием над людьми, которые вытворяют", — отвечает Ржавский.

Позже бывшего депутата нашли мёртвым, а в его убийстве обвинили войска России.

Российские военные ещё 20 марта покинули село под Сумами, где готовится провокация по сценарию Бучи
Российские военные ещё 20 марта покинули село под Сумами, где готовится провокация по сценарию Бучи

Напомним, в Министерстве обороны РФ опровергли заявления Киева о массовых убийствах мирных жителей в Буче. Кадры, на которых видны многочисленные тела "погибших" в гражданской одежде, распространились ранее в Сети. Советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр города. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах.

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ТАСС / Андрей Ратмиров

Никита Осипов
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