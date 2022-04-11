Ждём новых фейков и провокаций: В Одессе заметили украинских военных, переодетых в российскую форму

По мнению заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, это может свидетельствовать о подготовке очередной "масштабной и кровавой" провокации против нашей страны.

Украинские военные, переодетые в российскую форму, были замечены в Одессе. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил первый заместитель постпреда России в этой организации Дмитрий Полянский. По словам дипломата, это может свидетельствовать о возможной подготовке в городе очередной антироссийской провокации с целью дискредитации вооружённых сил нашей страны.

"Не могу не сказать о сообщениях от одесситов о том, что в городе в большом количестве замечены бойцы ВСУ, переодетые в российскую военную форму. Похоже, что в этом городе также готовится масштабная и кровавая провокация, точнее операция под чужим флагом", — указал Полянский.

Дипломат обратил внимание иностранных коллег на эти сигналы и попросил "потом не говорить, что мы не предупреждали".