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Регион
Опубликовано 11 апреля 2022, 16:35
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Ждём новых фейков и провокаций: В Одессе заметили украинских военных, переодетых в российскую форму

По мнению заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, это может свидетельствовать о подготовке очередной "масштабной и кровавой" провокации против нашей страны.

Украинские военные, переодетые в российскую форму, были замечены в Одессе. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил первый заместитель постпреда России в этой организации Дмитрий Полянский. По словам дипломата, это может свидетельствовать о возможной подготовке в городе очередной антироссийской провокации с целью дискредитации вооружённых сил нашей страны.

"Не могу не сказать о сообщениях от одесситов о том, что в городе в большом количестве замечены бойцы ВСУ, переодетые в российскую военную форму. Похоже, что в этом городе также готовится масштабная и кровавая провокация, точнее операция под чужим флагом", — указал Полянский.

Дипломат обратил внимание иностранных коллег на эти сигналы и попросил "потом не говорить, что мы не предупреждали".

Российские военные ещё 20 марта покинули село под Сумами, где готовится провокация по сценарию Бучи
Российские военные ещё 20 марта покинули село под Сумами, где готовится провокация по сценарию Бучи

Ранее в Минобороны РФ заявили, что на Украину прибыли французские "эксперты по инсценировкам", чтобы сфабриковать обвинения против Российской армии. Французские военные и жандармы попали на территорию Незалежной через Германию и Польшу по так называемому дипломатическому коридору.

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Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Алексей Берковиц
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