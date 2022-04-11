За фейки о Российской армии впервые арестован иностранец
Хиральдо Сарай Альберто Энрике заключён под стражу на два месяца — до 8 июня.
Басманный суд Москвы арестовал гражданина Колумбии Хиральдо Энрике за распространение в социальных сетях недостоверной информации о Вооружённых силах РФ. Он стал первым иностранцем – фигурантом уголовного дела по этой статье. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
"Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в отношении гражданина Колумбии по имени Хиральдо Сарай Альберто Энрике на срок до 8 июня", — уточнили в суде. Сторона защиты просила об избрании в отношении Хиральдо меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, в том числе домашнего ареста, но ей было отказано.
Напомним, 4 марта президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение фейков о действиях Вооружённых сил России. Согласно документу, за подобное правонарушение предусмотрен штраф от 700 тысяч до полутора миллионов рублей. Если ложные сообщения повлекли за собой тяжкие последствия, можно получить от 10 до 15 лет заключения.
ТАСС / Сергей Мальгавко