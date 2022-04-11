За фейки о Российской армии впервые арестован иностранец

Хиральдо Сарай Альберто Энрике заключён под стражу на два месяца — до 8 июня.

Басманный суд Москвы арестовал гражданина Колумбии Хиральдо Энрике за распространение в социальных сетях недостоверной информации о Вооружённых силах РФ. Он стал первым иностранцем – фигурантом уголовного дела по этой статье. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

"Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в отношении гражданина Колумбии по имени Хиральдо Сарай Альберто Энрике на срок до 8 июня", — уточнили в суде. Сторона защиты просила об избрании в отношении Хиральдо меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, в том числе домашнего ареста, но ей было отказано.