Это самые боеспособные части в Незалежной, которые в настоящее время находятся на территории, начинающейся южнее Донецка, и до Славянска.

Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил о подготовке к окружению самой большой группировки украинских войск, численность которой достигает порядка ста тысяч.

"Сейчас идёт подготовка по окружению самой мощной группировки украинских войск, которая находится на Украине. По предварительным данным, [численность] группировки оценивается от 90 до 100 тысяч штыков", — сказал он журналистам.

Басурин также отметил, что на данный момент это самые боеспособные части в Незалежной. По данным Народной милиции, группировка находится на территории, начинающейся южнее Донецка, и до Славянска, на длину фронта около двухсот километров и глубиной до Центральной Украины.