Басурин сообщил о подготовке к окружению стотысячной группировки украинских войск
Это самые боеспособные части в Незалежной, которые в настоящее время находятся на территории, начинающейся южнее Донецка, и до Славянска.
Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил о подготовке к окружению самой большой группировки украинских войск, численность которой достигает порядка ста тысяч.
"Сейчас идёт подготовка по окружению самой мощной группировки украинских войск, которая находится на Украине. По предварительным данным, [численность] группировки оценивается от 90 до 100 тысяч штыков", — сказал он журналистам.
Басурин также отметил, что на данный момент это самые боеспособные части в Незалежной. По данным Народной милиции, группировка находится на территории, начинающейся южнее Донецка, и до Славянска, на длину фронта около двухсот километров и глубиной до Центральной Украины.
Ранее Басурин назвал бессмысленным штурм "Азовстали" и призвал "выкурить" из неё бойцов нацбатов. По предварительным оценкам, там может скрываться до четырёх тысяч националистов, которые регулярно пытаются прорвать окружение.
ТАСС / Александр Рюмин