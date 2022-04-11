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Регион
Опубликовано 11 апреля 2022, 16:33
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Басурин сообщил о подготовке к окружению стотысячной группировки украинских войск

Это самые боеспособные части в Незалежной, которые в настоящее время находятся на территории, начинающейся южнее Донецка, и до Славянска.

Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил о подготовке к окружению самой большой группировки украинских войск, численность которой достигает порядка ста тысяч.

"Сейчас идёт подготовка по окружению самой мощной группировки украинских войск, которая находится на Украине. По предварительным данным, [численность] группировки оценивается от 90 до 100 тысяч штыков", — сказал он журналистам.

Басурин также отметил, что на данный момент это самые боеспособные части в Незалежной. По данным Народной милиции, группировка находится на территории, начинающейся южнее Донецка, и до Славянска, на длину фронта около двухсот километров и глубиной до Центральной Украины.

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Ранее Басурин назвал бессмысленным штурм "Азовстали" и призвал "выкурить" из неё бойцов нацбатов. По предварительным оценкам, там может скрываться до четырёх тысяч националистов, которые регулярно пытаются прорвать окружение.

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ТАСС / Александр Рюмин

Николь Вербер
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