Басурин назвал бессмысленным штурм "Азовстали" и призвал "выкурить" из неё бойцов нацбатов

По предварительным оценкам, там может скрываться до четырёх тысяч националистов, которые регулярно пытаются прорвать окружение.

При захвате "Азовстали" в Мариуполе нужно действовать хитрее, чтобы избежать потерь, из-за подземных этажей штурмовать объект бессмысленно, заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

"Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы — в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор", — пояснил он в эфире Первого канала.

По его словам, на подземных этажах "Азовстали" может находиться от трёх до четырёх тысяч боевиков. Для хорошо укреплённого района это большая цифра. Националисты регулярно пытаются вырваться из окружения, но безуспешно, добавил Басурин.