Лавров заявил об изменении "правил игры" из-за высказываний Борреля об Украине

МИД намерен проанализировать слова руководителя европейской дипломатии, ведь ЕС раньше никогда не выступал как военная организация.

Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о приверженности военному решению кризиса на Украине являются из ряда вон выходящими и меняют "правила игры". Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24".

"Либо у него (у Борреля. — Прим. Лайфа) что-то накопилось личное, либо он оговорился, либо ляпнул что-то, что ему никто не поручал. Но это из ряда вон выходящее, конечно, заявление", — подчеркнул глава МИД РФ.

По его мнению, слова Борреля существенно меняют "правила игры", так как никогда Евросоюз не выступал как военная организация. Лавров подчеркнул, что российское дипломатическое ведомство в ближайшие два дня проанализирует эти высказывания и даст им подробную оценку.

Глава МИД РФ отметил, что сейчас в ЕС обсуждается первая оборонная концепция "Стратегический компас", которая предусматривает создание коллективной военной структуры и увеличение соответствующих расходов. Лавров считает, что результат такой независимости "Евросоюза" от НАТО "нулевой", так как действия ЕС полностью контролируются США.