Лавров: "Операция Z" призвана покончить с курсом США на доминирование в мире

Это господство выстраивается с грубейшими нарушениями международного права по неким правилам, о которых Вашингтон теперь только и твердит, отметил глава МИД.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что специальная военная "Операция Z" на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире.

"Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам министра, это доминирование, выстраивающееся с грубейшими нарушениями международного права, по неким правилам, о которых США теперь только и твердят и которые вырабатывают от случая к случаю. Также глава МИД РФ назвал политику Запада по отношению к Москве озлобленной и остервенелой.