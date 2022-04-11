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Опубликовано 11 апреля 2022, 15:03

Басурин: Жилой массив Мариуполя фактически освобождён от украинских военных

Основное сопротивление противника на данный момент сосредоточено на территории заводов города — "Азовсталь" и "Азовмаш".

Жилой массив Мариуполя фактически освобождён от украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

"Ситуация по Мариуполю. Фактически город — там, где жилой массив, — он освобождён", — сказал он.

Басурин отметил, что основное сопротивление украинских военных на данный момент сосредоточено на территории заводов города — "Азовсталь" и "Азовмаш". По его словам, процесс выдавливания противника с этих предприятий "имеет определённые сложности". Главными задачами для российских военных являются полная блокировка данной промышленной зоны и уничтожение вооружения, которое "крупнее миномёта 82 миллиметра".

Басурин заявил, что порт Мариуполя освобождён на 80%
Басурин заявил, что порт Мариуполя освобождён на 80%

Ранее Лайф писал, что Басурин назвал бессмысленным штурм "Азовстали" и призвал "выкурить" из неё бойцов нацбатов. По предварительным оценкам, там может скрываться до четырёх тысяч националистов, которые регулярно пытаются прорвать окружение.

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Никита Осипов
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