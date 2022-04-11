Басурин: Жилой массив Мариуполя фактически освобождён от украинских военных

Основное сопротивление противника на данный момент сосредоточено на территории заводов города — "Азовсталь" и "Азовмаш".

Жилой массив Мариуполя фактически освобождён от украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

"Ситуация по Мариуполю. Фактически город — там, где жилой массив, — он освобождён", — сказал он.

Басурин отметил, что основное сопротивление украинских военных на данный момент сосредоточено на территории заводов города — "Азовсталь" и "Азовмаш". По его словам, процесс выдавливания противника с этих предприятий "имеет определённые сложности". Главными задачами для российских военных являются полная блокировка данной промышленной зоны и уничтожение вооружения, которое "крупнее миномёта 82 миллиметра".