В Минобороны РФ предупредили, что западные СМИ вскоре будут раскручивать новый фейк о "жертвах Российской армии" в Нижней Сыроватке. Но наших войск там нет уже три недели.

В населённом пункте Нижняя Сыроватка в Сумской области готовится новая антироссийская провокация по примеру той, что была срежиссирована в Буче. Об этом сообщил на брифинге в понедельник начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев. По его словам, в подвал одного из жилых домов сейчас стаскивают тела, которые будут представлены как якобы "очередные жертвы" российских военных.

"По замыслу "британских режиссёров", подразделения российских войск при отходе якобы массово убивали мирных жителей и глумились над ними. Очередной фейк будет раскручиваться западными СМИ в самое ближайшее время", — проинформировал представитель Министерства обороны.

Мизинцев отметил, что российские войска вышли из данного населённого пункта ещё три недели назад — 20 марта. За этот срок такие страшные события, если бы они происходили в действительности, уж точно стали бы достоянием общественности.

"Тем более что киевский режим ищет любые поводы для обвинения России в геноциде украинцев", — добавил генерал-полковник.