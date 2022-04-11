МО РФ: Киев не соглашается обеспечить безопасный выход иностранных судов из портов Украины
На площадке Международной морской организации представители Незалежной отказываются обсуждать этот вопрос, демонстративно уходя от диалога, отметили в ведомстве.
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил: власти Киева уклоняются от контактов с представителями государств и компаний-судовладельцев по поводу обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов Украины.
"Киевские власти по-прежнему продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора", — сказал Мизинцев в ходе брифинга.
Ранее сообщалось, что украинские националисты захватили в порту Мариуполя два иностранных судна — "Царевна" и "Леди Аугуста". Членов их экипажей взяли в заложники и вели огонь из 120-миллиметровых миномётов, гранатомётов и стрелкового оружия. Военнослужащим России удалось эвакуировать 47 моряков с этих кораблей. Силы ДНР взяли под контроль порт Мариуполя 11 апреля.
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