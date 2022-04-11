МО РФ: Киев не соглашается обеспечить безопасный выход иностранных судов из портов Украины

На площадке Международной морской организации представители Незалежной отказываются обсуждать этот вопрос, демонстративно уходя от диалога, отметили в ведомстве.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил: власти Киева уклоняются от контактов с представителями государств и компаний-судовладельцев по поводу обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов Украины.