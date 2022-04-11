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Регион
Опубликовано 11 апреля 2022, 16:00
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МО РФ: Спецслужбы Британии вместе с Киевом готовят новые провокации по аналогии с Бучей

Очередные постановочные кадры могут появиться с территории Сумской области, рассказали в ведомстве.

Британские спецслужбы помогают Киеву сфабриковать новые обвинения в адрес российских военных в якобы проводимой расправе над местным населением на Украине. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Новые лживые постановочные провокации для обвинения Вооружённых сил РФ в якобы жестоком отношении к населению Украины готовятся киевским режимом под руководством спецслужб Великобритании на территории Сумской области", — пояснил он.

В Венгрии выступили за независимое расследование событий в Буче
В Венгрии выступили за независимое расследование событий в Буче

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что британский премьер-министр Борис Джонсон поручил лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому подготовить новые провокации в Одессе и Харькове. По его словам, Западу нужны "новые ужасные картинки", чтобы обвинить Россию и нанести следующий удар по её экономике. При этом экс-нардеп назвал ситуацию в Буче заранее спланированной акцией контрразведки для того, чтобы вызвать у общества агрессию и ненависть.

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Getty Images / Anastasia Vlasova

Татьяна Миссуми
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