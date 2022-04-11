Минобороны РФ заявило о работе на Украине иностранных специалистов по "грязным постановкам"
Команда на профессиональной основе занимается производством фейков, и плоды их антироссийской деятельности будут показаны ещё не раз, уверены в ведомстве.
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что на Украине действует сеть иностранных специалистов по производству "грязных постановок".
"На территории Украины в настоящее время действует целая сеть иностранных специалистов по информационно-психологическому воздействию на население, которые занимаются на профессиональной основе производством грязных постановок", — сказал Мизинцев в ходе брифинга.
Генерал-полковник также выразил уверенность, что плоды их антироссийской деятельности будут показаны ещё не раз.
Ранее Минобороны уличило Киев в подготовке чудовищных акций массового уничтожения жителей ЛНР. Согласно плану, после инцидентов Украина будет обвинять в случившемся Вооружённые силы России и формирования ЛНР.
ТАСС / AP Photo / Andriy Andriyenko