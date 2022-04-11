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Опубликовано 11 апреля 2022, 15:57

Минобороны РФ заявило о работе на Украине иностранных специалистов по "грязным постановкам"

Команда на профессиональной основе занимается производством фейков, и плоды их антироссийской деятельности будут показаны ещё не раз, уверены в ведомстве.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что на Украине действует сеть иностранных специалистов по производству "грязных постановок".

"На территории Украины в настоящее время действует целая сеть иностранных специалистов по информационно-психологическому воздействию на население, которые занимаются на профессиональной основе производством грязных постановок", — сказал Мизинцев в ходе брифинга.

Генерал-полковник также выразил уверенность, что плоды их антироссийской деятельности будут показаны ещё не раз.

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Ранее Минобороны уличило Киев в подготовке чудовищных акций массового уничтожения жителей ЛНР. Согласно плану, после инцидентов Украина будет обвинять в случившемся Вооружённые силы России и формирования ЛНР.

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ТАСС / AP Photo / Andriy Andriyenko

Николь Вербер
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