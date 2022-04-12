ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 апреля 2022, 12:34
3716

Оппозиция Австрии осудила Нехаммера за "упущенные шансы" на встрече с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Как отметила Социал-демократическая партия, он не смог договориться ни о прекращении огня, ни о гуманитарных коридорах на Украине.

Оппозиция Австрии обрушилась с критикой на канцлера Карла Нехаммера за "безуспешные" переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав его поездку поспешной. Соответствующее заявление опубликовала в Twitter Социал-демократическая партия страны.

"Разговоры важны, но поездка Нехаммера в Москву, к сожалению, была поспешна и не согласована с партнёрами из ЕС, а также не была согласована ни в федеральном правительстве, ни с федеральным президентом", — говорится в сообщении.

По мнению оппозиционеров, беседа "могла бы стать шансом", однако "прошла совершенно безуспешно", так как австрийский канцлер не смог договориться ни о прекращении огня, ни о гуманитарных коридорах на Украине. Решение о поездке Нехаммера в Москву, как считают социал-демократы, не преследовало дипломатических целей и уменьшило шансы будущих попыток посредничества.

Канцлер Австрии Нехаммер сообщил, что говорил с Путиным через переводчика
Канцлер Австрии Нехаммер сообщил, что говорил с Путиным через переводчика

Ранее политолог Савин объяснил слова Нехаммера о встрече с Путиным провалом его "тайной миссии". Собеседник Лайфа отметил, что австрийский лидер в ходе визита в Москву представлял не только свою страну, но и коллективную волю Запада, а также интересы киевской власти.

BannerImage
Никита Осипов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Путин
  • Австрия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar