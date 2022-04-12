Оппозиция Австрии осудила Нехаммера за "упущенные шансы" на встрече с Путиным

Как отметила Социал-демократическая партия, он не смог договориться ни о прекращении огня, ни о гуманитарных коридорах на Украине.

Оппозиция Австрии обрушилась с критикой на канцлера Карла Нехаммера за "безуспешные" переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав его поездку поспешной. Соответствующее заявление опубликовала в Twitter Социал-демократическая партия страны.

"Разговоры важны, но поездка Нехаммера в Москву, к сожалению, была поспешна и не согласована с партнёрами из ЕС, а также не была согласована ни в федеральном правительстве, ни с федеральным президентом", — говорится в сообщении.

По мнению оппозиционеров, беседа "могла бы стать шансом", однако "прошла совершенно безуспешно", так как австрийский канцлер не смог договориться ни о прекращении огня, ни о гуманитарных коридорах на Украине. Решение о поездке Нехаммера в Москву, как считают социал-демократы, не преследовало дипломатических целей и уменьшило шансы будущих попыток посредничества.