Освобождённую от украинских националистов часть Мариуполя сняли с дрона

На кадрах видны почерневшие многоэтажки с выбитыми окнами, разрушенными крышами и стенами. Некоторые дома ещё дымятся после недавних боевых действий.

Восточная часть Мариуполя после ухода националистов. Видео © t.me / SHOT

Восточную часть Мариуполя, которую войска России и ДНР освободили от украинских националистов, сняли с высоты птичьего полёта. Видео с квадрокоптера опубликовал телеграм-канал SHOT.

На кадрах видны разрушенные частные дома, почерневшие в результате пожаров многоэтажки. Некоторые постройки ещё дымятся после недавних обстрелов. Коптер также снял одну из городских автозаправок. Около неё на полянке видны чёрные следы, оставшиеся после ударов снарядов. На дорогах лежат оборванные линии электропередачи.