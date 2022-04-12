Украинские националисты на бронетехнике попытались с боем вырваться из Мариуполя

Попытку пресекли ВС России. Они уничтожили три танка ВСУ, пять боевых машин пехоты и семь автомобилей. Более 40 киевских солдат добровольно сложили оружие и сдались в плен.

Российские военные окружили территорию завода "Ильича" в Мариуполе, где находились украинские националисты. В тёмное время суток остатки подразделений ВСУ попытались вырваться из города, но Вооружённые силы РФ сорвали их план. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пыталась с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении. Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана", — заявил генерал-майор.

Он отметил, что в ходе операции российские военнослужащие уничтожили три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Ещё 42 украинских солдата добровольно сложили оружие и сдались в плен.