Корреспондент Первого канала Куксенкова была ранена при обстреле ВСУ в Мариуполе

Националисты открыли огонь из автоматического гранатомёта. Сейчас журналист находится в госпитале, ей оказывают медицинскую помощь.

Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова получила осколочные ранения в результате обстрела съёмочной группы украинскими националистами в Мариуполе. На публикуемых кадрах журналист успевает добежать до укрытия и садится на землю от резкой боли. Один из военных вколол девушке обезболивающее, а затем её доставили в больницу.

"После завершения съёмок мы аккуратно выдвинулись с территории завода, но уже на выходе нас заметили националисты и открыли огонь из автоматического гранатомёта. Оператор и звукооператор целы, мне в обе ноги попало несколько осколков. Сейчас врачи продолжают их извлекать", — пояснила Куксенкова.