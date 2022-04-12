ВС России уничтожили ангар с авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов

Удар также был нанесён по складу боеприпасов в районе населённого пункта Гавриловка Киевской области.

Вооружённые силы России в ходе "Операции Z" уничтожили высокоточными ракетами воздушного и морского базирования ангар с украинской авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов. Об этом сообщил на брифинге утром 12 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение ночи высокоточными ракетами воздушного и морского базирования были уничтожены склад боеприпасов и защищённый ангар с украинской авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также склад боеприпасов в районе населённого пункта Гавриловка Киевской области", — сказал генерал-майор.

Также оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 32 военных объекта Украины, включая ЗРК "Бук-М1", радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, командный пункт и 18 районов сосредоточения боевой техники ВСУ.