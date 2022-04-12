МО РФ: Фрегат "Адмирал Эссен" уничтожил беспилотник ВСУ у побережья Крыма
Украинский объект пытался разведать действия кораблей Черноморского флота, а также береговых и наземных позиций боевой техники Вооружённых сил России.
Экипаж фрегата "Адмирал Эссен" уничтожил беспилотник ВСУ у побережья Крыма. Видео © Минобороны РФ
Минобороны России показало видео уничтожения украинского беспилотника типа "Байрактар" у побережья Крыма. Удар был нанесён фрегатом Черноморского флота ракетным комплексом "Штиль".
На кадрах показано, как экипаж российского корабля проводит запуск двух ракет корабельным зенитным ракетным комплексом "Штиль" по беспилотнику ВСУ. Как сообщили в военном ведомстве, украинский объект пытался разведать действия Черноморского флота, а также береговых и наземных позиций боевой техники Вооружённых сил России, находящихся на полуострове и в южной части Незалежной.
Ранее Минобороны показало видео пуска "Калибров" с фрегата по объектам ВСУ. На кадрах демонстрируется корабельная ракетная установка, выполняющая четыре пуска ракет с интервалом в несколько секунд.
Минобороны РФ