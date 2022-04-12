МО РФ: Фрегат "Адмирал Эссен" уничтожил беспилотник ВСУ у побережья Крыма

На кадрах показано, как экипаж российского корабля проводит запуск двух ракет корабельным зенитным ракетным комплексом "Штиль" по беспилотнику ВСУ. Как сообщили в военном ведомстве, украинский объект пытался разведать действия Черноморского флота, а также береговых и наземных позиций боевой техники Вооружённых сил России, находящихся на полуострове и в южной части Незалежной.