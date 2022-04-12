Парламентарий Крыма Гемпель назвал гонения на русских в Европе развалом псевдодемократии

При этом он давил, что прекращать спецоперацию на Украине из-за реакции западных стран, которые привыкли "загребать жар чужими руками", нельзя.

Гонения, которым подвергаются русскоязычные граждане в европейских странах из-за событий на Украине, свидетельствуют о развале псевдодемократии. Об этом заявил глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Всё, что происходит в Европе на фоне украинских событий, можно считать развалом их псевдодемократии. Страны, некогда выдающие себя за оплот демократии, на практике проявили свою варварскую сущность", — сказал политик в интервью РИА "Новости".

Он подчеркнул, что эти гонения и давление на русских обнажили истинное лицо американских "марионеток". Однако, по мнению Гемпеля, военную спецоперацию по денацификации Украины необходимо довести до конца, и на это решение не должны влиять западные страны, которые привыкли "загребать жар чужими руками".