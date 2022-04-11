В ГД увидели прямой приказ Киеву в словах Борреля о военном решении конфликта на Украине

Там уверены, что Евросоюз "пичкает" Незалежную вооружением и деньгами, лишь бы между двумя русскоязычными народами развязать конфликт и завладеть территориями РФ.

Заявление главы евродипломатии Борреля о приверженности военному решению конфликта на Украине — не что иное, как прямой приказ Киеву, считает заместитель председателя Комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Олег Голиков.

"Это прямой приказ. Весь мир и мы узнали, что власть на Украине — это марионетка, которая подчиняется ЕС и США. Всё они делают по приказу. Все те потери, которые идут с обеих сторон, инициируются не Украиной и не российской стороной. Всё выявлено в словах Борреля, в его высказывании", — пояснил он.

По оценке депутата, Евросоюз "пичкает" Незалежную вооружением и деньгами, лишь бы между "двумя русскоязычными народами" развязать конфликт, чтобы завладеть территориями РФ. Голиков считает, что "когда человек с такой должностью призывает решить исход через конфликт", то понятно, как Евросоюз настроен к этим действиям и "кто для них власть на Украине".