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Регион
Опубликовано 11 апреля 2022, 17:57
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Пентагон считает системы С-400 слишком сложными для украинских военных

США намерены продолжить искать у своих союзников системы ПВО советского производства, чтобы передать их ВСУ.

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что речь о поставках комплексов С-400 Незалежной не идёт, поскольку украинские военные просто не смогут их применить.

"Я не знаю о планах передачи Украине С-400 кем бы то ни было. Это гораздо более сложная система. Это не та система, которую украинцы... знают, как применять", — сказал он журналистам в ходе брифинга.

Также представитель Пентагона добавил, что Америка продолжает искать у своих союзников системы ПВО советского производства. Отмечается, что Украина могла бы использовать их в противостоянии с российскими войсками.

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Как ранее писал Лайф, премьер Словакии Хегер сообщил о передаче Украине ракетных комплексов С-300. По данным издания Noviny, передача средств противовоздушной обороны проходила в обстановке строжайшей секретности.

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Николь Вербер
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