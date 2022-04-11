Пентагон считает системы С-400 слишком сложными для украинских военных
США намерены продолжить искать у своих союзников системы ПВО советского производства, чтобы передать их ВСУ.
Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что речь о поставках комплексов С-400 Незалежной не идёт, поскольку украинские военные просто не смогут их применить.
"Я не знаю о планах передачи Украине С-400 кем бы то ни было. Это гораздо более сложная система. Это не та система, которую украинцы... знают, как применять", — сказал он журналистам в ходе брифинга.
Также представитель Пентагона добавил, что Америка продолжает искать у своих союзников системы ПВО советского производства. Отмечается, что Украина могла бы использовать их в противостоянии с российскими войсками.
Как ранее писал Лайф, премьер Словакии Хегер сообщил о передаче Украине ракетных комплексов С-300. По данным издания Noviny, передача средств противовоздушной обороны проходила в обстановке строжайшей секретности.
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