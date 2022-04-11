Канцлер Австрии рассказал Путину о желании Зеленского провести с ним прямые переговоры

Политик говорит, что не заметил со стороны российского лидера "значительной реакции" на его слова.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве передал ему информацию о желании украинского лидера Владимира Зеленского провести с ним личную встречу. Об этом Нехаммер заявил на брифинге для австрийских журналистов по итогам поездки в Россию.

"Я ему также указал на то, что президент Зеленский хочет с ним прямого контакта, чтобы вести переговоры. Но на это не последовало значительной реакции", — сказал австрийский канцлер.