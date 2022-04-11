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Регион
Опубликовано 11 апреля 2022, 17:53
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Канцлер Австрии рассказал Путину о желании Зеленского провести с ним прямые переговоры

Политик говорит, что не заметил со стороны российского лидера "значительной реакции" на его слова.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве передал ему информацию о желании украинского лидера Владимира Зеленского провести с ним личную встречу. Об этом Нехаммер заявил на брифинге для австрийских журналистов по итогам поездки в Россию.

"Я ему также указал на то, что президент Зеленский хочет с ним прямого контакта, чтобы вести переговоры. Но на это не последовало значительной реакции", — сказал австрийский канцлер.

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Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о желании организовать переговоры Путина и Зеленского. Во время телефонных переговоров с российским лидером он также отметил, что для сторон важно действовать в соответствии со здравым смыслом и поддерживать диалог. Позже Эрдоган выразил надежду на проведение саммита Путина и Зеленского в Стамбуле, где лидеры стран смогли бы "превратить негативную тенденцию в позитивную".

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Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ / picture alliance / SVEN SIMON / Presidential Office

Андрей Бражников
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