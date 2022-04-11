Канцлер Австрии рассказал Путину о желании Зеленского провести с ним прямые переговоры
Политик говорит, что не заметил со стороны российского лидера "значительной реакции" на его слова.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве передал ему информацию о желании украинского лидера Владимира Зеленского провести с ним личную встречу. Об этом Нехаммер заявил на брифинге для австрийских журналистов по итогам поездки в Россию.
"Я ему также указал на то, что президент Зеленский хочет с ним прямого контакта, чтобы вести переговоры. Но на это не последовало значительной реакции", — сказал австрийский канцлер.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о желании организовать переговоры Путина и Зеленского. Во время телефонных переговоров с российским лидером он также отметил, что для сторон важно действовать в соответствии со здравым смыслом и поддерживать диалог. Позже Эрдоган выразил надежду на проведение саммита Путина и Зеленского в Стамбуле, где лидеры стран смогли бы "превратить негативную тенденцию в позитивную".
Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ / picture alliance / SVEN SIMON / Presidential Office